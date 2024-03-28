Diyarbakır'da okulda temizlik malzemesinden etkilenen 12 öğrenci zehirlendi

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde okulda temizlik malzemesinden etkilenen 12 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Şehit Üsteğmen Fehmi Taşkın Ortaokulu'nda 6. sınıfta öğrenim gören öğrencilerden 12'si, kimyasal temizlik malzemesinden etkilendi.

Öğrencilerin boğaz, karın ve baş ağrısı ile öksürük ve mide bulantısı gibi şikayetlerini idareye iletmesi üzerine okula, 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan 12 öğrenci tedavi altına alındı.