Diyarbakır'da Temizlik Görevlilerinden Örnek Davranış

Diyarbakır'da temizlik görevlileri, çöp toplarken buldukları para ve ziynet eşyalarının bulunduğu poşeti sahibine teslim etti. Pazarcı olan vatandaşın tüm birikimini içeren torba, çöpe atıldığı sırada görevli ekipler tarafından kurtarıldı.

DİYARBAKIR'da temizlik görevlileri, çöp toplarken buldukları para ve ziynet eşyalarının olduğu poşeti sahibine teslim etti.

Olay, gece saatlerinde, Talaytepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kayapınar Belediyesi'nde görevli temizlik görevlileri, çöp aracına boşaltılan konteynerde para ve ziynet eşyalarının bulunduğu poşeti fark etti. Ekipler, durumu amirlerine bildirip torbanın sahibini bulmak için çöp topladıkları alana geri döndü. Araştırma sonucu, poşetin pazarcılık yapan kişiye ait olduğu belirlendi. Poşet sahibine teslim edildi, aile ise görevlilere davranışından dolayı teşekkür etti. Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Pazarcılık yapan yurttaşımız, içinde tüm birikimi olan torbayı eve getiriyor. Eşi fark etmeyip çöpe atıyor ve çöpü dışarı çıkarıyor. Arkadaşlarımız çöp konteynerine boşaltırken fark ediyor ve daha sonra sahibine teslim ediyorlar" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
