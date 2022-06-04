Diyarbakır'da temiz çevre için pedal çevrildi - Haberler

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Diyarbakır'da temiz çevre için pedal çevrildi

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
Diyarbakır'da temiz çevre için pedal çevrildi

Diyarbakır'da Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Dünya Bisiklet Günü'nde bisiklet turu düzenlendi.

Diyarbakır'da Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Dünya Bisiklet Günü'nde bisiklet turu düzenlendi.

Vali Ali İhsan Su'nun başlangıç startını verdiği merkez Kayapınar ilçesi Park 75 önünde düzenlenen etkinliğe, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ufuk Nurullah Bilgin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda bisiklet tutkunu katıldı.

Katılımdan dolayı herkese teşekkür eden Su, böyle bir organizasyonda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Su, bisiklet kullanımının toplumda yaygınlaşmasının hem doğaya hem de insanlara büyük faydalar sağlayacağını belirterek, "Çevre Haftasını ve Dünya Bisiklet Gününü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

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