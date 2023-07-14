Diyarbakır'da Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı

Diyarbakır'da bir tekstil fabrikasının preslenmiş pamuk balyalarının bulunduğu alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın TOMA ile söndürüldü ve soğutma çalışmaları yapıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.