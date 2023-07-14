Diyarbakır'da Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı
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Diyarbakır'da bir tekstil fabrikasının preslenmiş pamuk balyalarının bulunduğu alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın TOMA ile söndürüldü ve soğutma çalışmaları yapıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Diyarbakır'da bir tekstil fabrikasının preslenmiş pamuk balyalarının bulunduğu alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Merkez Kayapınar ilçesi Diyarbakır Şanlıurfa kara yolu kenarındaki tekstil fabrikasında preslenmiş pamuk balyalarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Yangın, itfaiye araçlarının yanı sıra Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile yapılan müdahaleyle söndürüldü.
Ekipler, soğutma çalışması yaptı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.