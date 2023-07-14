Diyarbakır'da tekstil fabrikasında yangın çıktı

Diyarbakır'da bir tekstil fabrikasının preslenmiş pamuk balyalarının bulunduğu alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'da bir tekstil fabrikasının preslenmiş pamuk balyalarının bulunduğu alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Merkez Kayapınar ilçesi Diyarbakır Şanlıurfa kara yolun kenarındaki tekstil fabrikasında preslenmiş pamuk balyalarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye araçlarının yanı sıra Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile yapılan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.