Diyarbakır'da Tekstil Dükkanında Yangın ve Patlama

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan bir tekstil dükkanında çıkan yangın sonrası patlama meydana geldi. Alev topuna dönen dükkanın yanma anı telefon kameralarına saniye saniye yansıdı. Yangın nedeniyle içeride gaz sıkışmasından kaynaklı daha sonra patlama meydana geldi. Daire sakinlerinden 25 kişi dumandan etkilendi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan bir tekstil dükkanında çıkan yangın sonrası patlama meydana geldi. Alev topuna dönen dükkanın yanma anı telefon kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yangın, Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Cengizler Caddesi üzerinde bulunan bir tekstil dükkanında meydana geldi. Sabaha karşı saat 04.00 sıralarında çıkan yangın, kısa sürede dükkanı alev topuna çevirdi. Yangın nedeniyle içeride gaz sıkışmasından kaynaklı daha sonra patlama meydana geldi. Alevlerin daha da büyümesiyle yangın, dükkanın üzerindeki dairelere de sıçradı. Daire sakinlerinden 25 kişi dumandan etkilendi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin ilk müdahalesini yaptıktan sonra yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 25 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Dükkan sahibi zararının 15 milyon TL olduğunu belirtirken, dükkan soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR