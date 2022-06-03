Diyarbakır'da "Teknolojik Bağımlılıklar" seminerleri başladı - Haberler

Diyarbakır'da "Teknolojik Bağımlılıklar" seminerleri başladı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı Bilgi Evlerinde eğitim alan çocuklara yönelik "Teknolojik Bağımlılıklar" seminerleri başladı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı Bilgi Evlerinde eğitim alan çocuklara yönelik "Teknolojik Bağımlılıklar" seminerleri başladı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı faaliyetlerini sürdüren Bilgi Evlerinde çocukların kişisel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla farklı branşlarda seminerler düzenleniyor. Bu kapsamda merkez Bilgi Evi, Selahaddin Eyyubi, Bismil Aziz Sancar ve Hani Gürbüz Bilgi Evlerinde "Teknolojik Bağımlılıklar" seminerleri düzenlenecek. Bu kapsamda ilk seminer Merkez Bilgi Evinde eğitim alan çocuklara verildi. Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Destek Merkezi psikologlarından Serap Çapraz'ın verdiği seminerde bağımlılık, teknoloji bağımlılığının belirtileri, risk altındaki gruplar, teknoloji bağımlılığının süreçleri, teknoloji ile ilişkiler başlıkları altında öğrencilere bilgi verildi. Öğrencilere teknolojik bağımlılıkta dikkat edilmesi gereken unsurlar anlatıldı. AA / Osman Bilgin - Güncel Diyarbakır gençlik Güncel Haberler

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