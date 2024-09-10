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Diyarbakır'da Teknoloji ve Davranışsal Bağımlılık Polikliniği Hizmete Açıldı

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Diyarbakır'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde teknoloji ve davranışsal bağımlılık polikliniği hizmet vermeye başladı. Çocuk ve ergen hastaların tedavi süreçlerini yürütmek üzere açılan poliklinik, multidisipliner bir ekip tarafından tedavi planlaması yapıyor.

Diyarbakır'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde teknoloji ve davranışsal bağımlılık polikliniği hizmet vermeye başladı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, hastaneye bağlı hizmet veren Çocuk ve Ergen Yataklı Arındırma Merkezi bünyesinde 18 yaş altı sorunlu internet kullanımı olan çocuk ve ergen hastaların tedavi süreçlerini yürütmek üzere açılan poliklinik, hasta kabulüne başladı.

Türkiye'de sayılı merkezde bulunan poliklinikte, çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı, psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve çocuk gelişim uzmanı tarafından tedavi süreci multidisipliner olarak planlanıyor.

??????? Teknoloji ve davranışsal bağımlılık tedavilerinin yapılacağı polikliniğe başvurular Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ile Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzman hekimlerinin yönlendirmesiyle yapılabilecek.

Kaynak: AA / Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gazi Yaşargil Teknoloji Sağlık Güncel Çocuk

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