Diyarbakır'da taziye dönüşü korkunç kaza: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde taziye dönüşü yolun karşısına geçmek isteyen yayalara otomobilin çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Kazaya karışan sürücü kaçarken, soruşturma devam ediyor.

Taziyeden dönen yayalara otomobil çarptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde taziye dönüşü yolun karşısına geçmek isteyen yayalara otomobilin çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Çınar ilçesi kırsal Beşpınar Mahallesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eski Beşpınar Mahallesi muhtarının taziyesinden döndükten sonra yolun karşısına geçen vatandaşlara otomobil çarptı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan 2 kişiyi ise ilk müdahalesi yapıldıktan sonra kentteki hastanelere sevk etti. Cenazeler, otopsi için adli tıp morguna götürüldü.

Öte yandan kazaya karışan sürücünün otomobili olay yerinde bırakıp kaçtığı öğrenilirken, şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.