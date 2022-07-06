DİYARBAKIR'DA TATLICILARIN BAYRAM MESAİSİ - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

DİYARBAKIR'DA TATLICILARIN BAYRAM MESAİSİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

DİYARBAKIR'da Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber, kadayıf ve baklava üreten firmalarda yoğun mesai başladı.

DİYARBAKIR'da Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber, kadayıf ve baklava üreten firmalarda yoğun mesai başladı.

Diyarbakır'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, kentin tescilli tatlıları burma kadayıfı ve soğuk baklavaya rağbet arttı. Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, yoğun talep karşısında 3 ayrı üretim noktasında 700 personel ile 3 vardiya halinde mesai yaptıkları söyledi. Elaldı, 'Türkiye geneli 24 şubemiz, 700'e yakın çalışanımız var. Bu personelle bayram mesaimiz, zaman zaman 2-3 vardiya olarak çalışacak şekilde, günlük satışlarımızın 3- 5 katını stoklayıp bayram hazırlığı yapmakla geçiyor. Hazırlıklarımız tamam diyebiliriz. İşimizin ana başlığı temizlik ve hijyendir. Biz bunlara son derece dikkat ediyoruz. Gıda mühendislerimiz bu konuda hem üretim merkezlerimizde hem de satış noktalarımızda sıkı bir şekilde denetim yapıyor. Gıda mühendislerimiz günlük çıkan ürünlerin numunesini almaktan tutun, ürünlerin son kullanmasına kadar gıda güvenliği konusunda bütün işlemleri titizlikle yapıyorlar. 10 yıldan bu yana 'Hacıdo' ismiyle dondurma da üretiyoruz. Kahramanmaraş dondurmasından daha lezzetli? dedi. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kurban Bayramı Diyarbakır Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title