Diyarbakır'da tatlı imalathanelerine denetim gerçekleştirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla kent genelindeki pasta ve tatlı imalathanelerinde denetim yaptı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenilir gıda ürünlerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla denetim sürüyor.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, ramazan ayı ve yaklaşan bayram dolayısıyla, vatandaşların yoğun şekilde rağbet gösterdiği tatlı imalatı yapan iş yerlerini denetledi.

Tatlıcılar sitesinde bulunan imalathanelerde denetim yapan ekipler, tatlıların üretim aşaması, çalışanların maske, kılık kıyafeti, depoların hijyenik durumu, depoda bulunan gıda maddelerinin son kullanma tarihleri ve tatlılarda şeker yerine glikoz kullanılıp kullanılmadığını kontrol etti.

Ekipler, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için iş yerlerini uyardı ve vatandaşların sağlığını tehlikeye atarak mevzuat dışı üretim yapan iş yerleri hakkında cezai işlem uyguladı.

Gıda kontrol ekipleri, bayram öncesi satışı yüksek olan et ve et ürünleri, şekerleme ile tatlı alımı konusunda vatandaşları uyardı.

Ekipler, bu tür ürünleri bildikleri, güvendikleri yerlerden almalarını ve ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol ederek alışveriş yapmalarını önerdi.

Ramazan ayı ve bayramı boyunca denetimler 4 merkez ilçede ara verilmeden sürecek.