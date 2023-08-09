Diyarbakır'da Taşlı, Sopalı, Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı, silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Kavgada B.Ö. ile M.G. vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Polis olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı, silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Husumetli iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek, taş, sopa ve tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada B.Ö. ile M.G. vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan ve bir cep telefonu buldu. Olaya karışanlarına yakalanması için çalışma başlatıldı.