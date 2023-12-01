Diyarbakır'da taşlı sopalı kavga: 12 kişi yaralandı

DİYARBAKIR'da çocuklar arasında çıkan, ailelerinin de karıştığı taşlı ve sopalı kavgada 12 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi kırsal Yemişalan Küme Evler bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre, çocuklar arasında çıkan kavgaya, aileleri de dahil oldu. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralılara müdahale etti. Yaralılardan biri hastaneye götürülürken diğer 11'i ise ayakta tedavi edildi. Mahallede geniş güvenlik önlemi alınırken, jandarma ekipleri çalışma başlattı. (DHA)