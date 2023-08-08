Diyarbakır'da Taş Yüklü Tırın Dorsesi Refüje Devrildi
Güncel Haberler
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde giden taş yüklü tırın dorsesi refüje devrildi. Kazada tır şoförü yara almadı, ancak tırdan dökülen taşlar yolu kapattı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi ve taşlar yoldan kaldırıldı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde giden taş yüklü tırın dorsesi refüje devrildi.
Alına bilgilere göre dün gece saatlerinde Bismil ilçesi Yuvacık köyü mevkiinden Diyarbakır istikametine giden 06 DOR 140 plakalı taş yüklü tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada tır şoförü yara almazken tırdan dökülen taşlar yolu kapattı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Çalışmalar sonucu taşlar yoldan kaldırıldı, ulaşım kontrollü şekilde sağlandı. - DİYARBAKIR