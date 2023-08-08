Diyarbakır'da Taş Yüklü Tırın Dorsesi Refüje Devrildi

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde giden taş yüklü tırın dorsesi refüje devrildi. Kazada tır şoförü yara almadı, ancak tırdan dökülen taşlar yolu kapattı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi ve taşlar yoldan kaldırıldı.