Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da Tartışma Sonucu İntihar Girişimi

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Diyarbakır'da çevre yolunda aracını park eden Veysi Çiçek, tartıştığı kız arkadaşını vurup intihara kalkıştı. Olaya şahit olan bir kişi ise engel olmaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını söyledi.

DİYARBAKIR'da çevre yolunda aracını park eden Veysi Çiçek (25), tartıştığı yanındaki kız arkadaşı Dilan K.'yi (25) tabancayla vurup, intihara kalkıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Veysi Çiçek yaşamını yitirdi. Bu sırada aracıyla yoldan geçerken olaya şahit olan H.Ç., korna çalıp engel olmak istediğini ancak başaramadığını söyledi.

Olay, öğleden sonra Kayapınar ilçesi çevre yolunda meydana geldi. Yanındaki kız arkadaşıyla aralarında tartışla çıkan Veysi Çiçek 06 SY 780 plakalı otomobilini yol kenarına park etti. Araçtan inen ikili, tartışmayı sürdürdü. Bu sırada Veysi Çiçek, yanındaki tabancayı çekip, Dilan K.'yi vurdu. Çiçek, ardından silahın namlusunu kendisine doğrultup tetiği çekti.

Otomobiliyle seyir halindeyken olaya şahit olan H.Ç., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dilan K. ve Veysi Çiçek, ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan yaralılardan Veysi Çiçek, yaşamını yitirdi. Dilan K.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

'KORNA ÇALARAK ENGEL OLMAK İSTEDİM'

Olayın görgü tanığı H.Ç. polise verdiği ifadede, memleketi Şanlıurfa'ya gittiğini belirterek, Kadınla erkeğin tartıştığı gördüm. Erkeğin silahı çektiğini gördüm. Kornaya bastım engel olmak için. Elimden bir şey gelmedi. Aracımı yolun ortasında durdurdum. O sıra yine silah sesi geldi. 112'yi aradım ama yeri bilmediğim için başka bir aracı durdurup bulunduğumuz yerin adresini söyledim dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Olay Diyarbakır Trafik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bakambu gitti mi? Cedric Bakambu hangi takıma gitti? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 2 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Samsunspor Galatasaray CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Samsunspor Galatasaray ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Sakaryaspor Bandırmaspor CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Sakaryaspor Bandırmaspor ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Athletic Bilbao Mallorca CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Athletic Bilbao Mallorca ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Demokratik Kongo Gine maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Demokratik Kongo Gine ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Erkan Baykut kimdir? Ramazan Hoca'nın katili Erkan Baykut tutuklandı mı, hapiste mi? Nijerya Angola maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Nijerya Angola ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Ayla filmi oyuncuları kim? Ayla konusu, oyuncuları ve Ayla özeti! Ayla filmi nerede çekildi? Ayla filmi sonu nasıl bitiyor? Ayla filmi konusu nedir? Ayla oyuncuları ve Ayla özeti! Bugün Survivor var mı? 2 Şubat Survivor var mı, yok mu? Survivor hangi günler yayınlanıyor, haftada kaç gün var? Survivor neden yok? 2 Şubat Cuma Survivor neden yayınlanmadı? Survivor CANLI izle! 2 Şubat Cuma TV8 Survivor HD izleme linki! Gaddar CANLI izle! Fox TV Gaddar 3. Bölüm tek parça HD izle 2 Şubat Cuma!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title