Diyarbakır'da Tartışma Sonrası Eşyaları Ateşe Veren Koca Gözaltına Alındı

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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir kişi, eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından evdeki bazı eşyaları ateşe verdi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve şüpheli gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde koca, eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından evdeki eşyaları ateşe verdi. Çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. O anlar, itfaiye personelinin kask kamerasına yansıdı.

Olay, Fabrika Mahallesi 868'inci Sokak'taki 10 katlı bir binanın 5'inci katında meydana geldi. İsmi öğrenilmeyen kişi, karısıyla yaşadığı tartışmanın ardından bazı eşyaları ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. O anlar ise itfaiye personelinin kask kamerasına yansıdı. Şüpheli gözaltına alınırken, yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber ve Kamera: Seyfettin EKEN /DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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