Diyarbakır'da tarlaya giren domuz sürüsü cep telefonu kamerasında

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde tarlaya giren yaban domuzu sürüsü, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde tarlaya giren yaban domuzu sürüsü, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İlçe merkezine 6 kilometre mesafedeki kırsal Bahçe Mahallesi'nde çiftçilik yapan bir kişi, gündüz saatlerinde tarla sürdüğü sırada, yaban domuzu sürüsü ile karşılaştı. Tarlada yiyecek ararken görüntülenen, sayısı 15'i bulan domuz sürüsü, bir süre sonra gözden kayboldu.