Diyarbakır'da Tarlada Yangın, Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi

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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir tarlada çıkan yangın, yakındaki bir otomobile sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı, ancak otomobil kullanılmaz hale geldi.

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde tarlada çıkan yangın, yakındaki bir otomobile sıçradı. Araç, yangında kullanılmaz hale geldi.

Hantepe Mahallesi'ndeki bir tarlada, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri söndürmek için bölgeye gelen bir kişi, otomobilini ağacın altına park etti. Kısa sürede büyüyen yangın, otomobile de sıçradı. Araç kullanılamaz hale gelirken, ihbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber -Kamera: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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