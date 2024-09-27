Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da Tarım Paydaşları Toplantısı Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da düzenlenen Tarım Paydaşları Toplantısı'nda tarımsal üretim ve sulama projelerinin etkileri ele alındı. Vali Zorluoğlu, Diyarbakır'ın tarım potansiyelinin artırılacağını vurguladı.

Diyarbakır'da Vali Murat Zorluoğlu başkanlığında "Tarım Paydaşları Toplantısı" düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, tarımsal üretim planlaması ve sulama projelerinin tarıma olan etkileri gibi konular görüşüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Zorluoğlu, Diyarbakır'ın bereketli toprakları ve su kaynaklarıyla tarımın başkenti olma potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezinin de katkılarıyla tarımsal üretimde önemli gelişmeler kaydettiklerini ifade eden Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"İl ve ilçe müdürlüklerimizce üreticilerimize verilen eğitimler sayesinde tarımsal verimlilik artıyor. Sulama projelerinin tarımsal üretimde olumlu etkileri söz konusu. Kral Kızı, Dicle ve Silvan barajlarının devreye girmesiyle sulanabilir alanlarımız önemli ölçüde artacak. Bu durum tarım üretimini ikiye katlayarak hem çiftçilerimizin gelirini artıracak hem de bölgemize yeni istihdam olanakları sağlayacak. Diyarbakır'ın hayvancılık alanındaki potansiyelinin daha da geliştirilmesi için çalışmalar sürdürülecek. Özellikle hayvan ırklarının korunması ve geliştirilmesi, yem üretimi ve hayvan sağlığı konularında önemli adımlar atılacak."

Toplantıya, Vali Yardımcısı Ömer Coşkun, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, DSİ 10. Bölge Müdürü Zafer Akın, Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muzaffer Denli, Dicle Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydın Vural, Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı Mehmet Cevat Delil ile ilgili kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Tarım

Dibimize kadar geldiler! İsrail, Lübnan'dan sonra bir ülkeyi daha vurdu: 5 asker öldü

İsrail, Lübnan'dan sonra bir ülkeyi daha vurdu: 5 asker öldü

 Türkiye haritası değişebilir! İşte il olması gündemde olan 24 ilçe

Türkiye haritası değişebilir! İşte il olması gündemde olan 24 ilçe

 2 milyon nüfusu olan kentimizde mezar yeri kalmadı! 20 gün sonra defin işlemleri tamamen durabilir

2 milyon nüfusu olan kentimizde mezar yeri kalmadı
Bomba iddia! Çinli 2 otomobil devi Samsun ve Manisa'da fabrika kuracak

2 otomotiv devi Türkiye'ye geliyor! Fabrikaların kurulacağı iller de neredeyse belli
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
28 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Yengeç, Koç, Boğa, Balık burcu yorumu! 28 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2024: Sürat kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Sürat kargo dağıtım saatleri! Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 18. bölüm TRT 1 HD izleme linki! Son dakika! İsrail Suriye'ye neden saldırdı? Şehit kokusu nedir? Şehit kokusu parfümü olayı ne? Atletico Madrid- Real Madrid maçı ne zaman? İspanya LaLiga Atletico Madrid- Real Madrid maçı saat kaçta, şifresiz mi? PTT ÇALIŞMA SAATLERİ 2024: PTT kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? PTT kargo dağıtım saatleri! Şamil Ekinci kimdir? Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun adı Şamil Ekinci oldu! YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2024: Yurtiçi kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Yurtiçi kargo dağıtım saatleri! Türkiye'de il olması beklenen ilçeler hangileri? Aras Kargo Çalışma Saatleri 2024! Aras Kargo hangi saatler arasında açık, kaçta kapanıyor? Aras kargo dağıtım saatleri!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });