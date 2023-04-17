Diyarbakır'da tarihi Ulu Cami, Kadir Gecesi'nde doldu taştı

DİYARBAKIR'da Kadir Gecesi nedeniyle camiler, ibadete gelenlerle doldu taştı. Tarihi Ulu Cami'ye gelenler, yer bulamayınca avluda ibadet etti.

Kadir gecesi nedeniyle geceyi ibadetle geçirmek isteyenler, Sur ilçesinde bulunan tarihi Ulu Cami başta olmak üzere kentteki birçok camiye akın etti. Vatandaşlar, oruçlarını açıktan sonra yatsı ve teravih namazını kılınmasının ardından, tarihi Ulu Cami'de okunan Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahileri dinledi. Geceyi ibadetle geçirmek isteyenler tarihi camide yer bulamayınca, avluya taştı.Duaların kabul olduğu geceyi ibadetle geçirmek istediğini belirten Akif Can (24), "Bugün Kadir Gecesi, tüm İslam aleminin gecesi mübarek olsun. İnşallah bugünün ecrini güzel bir şekilde yaşarız. İnsanlar bugünün kıymetini daha da iyi bilir. Ahiretimiz için hayırlara vesile olur. İslam alemi zulüm altında umarım bu zulüm son bulur. Duaların kabul olduğu bir gece bol bol dua ve ibadet etmemiz gerekiyor. Diyarbakır halkı, İslam'a değer veren bir yer. Camilerin dolması çok güzel" dedi.