Diyarbakır'da tarihi surlarda temizlik çalışması başlatıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihi surlar ve burçlarda temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, dünya mirası surların temizliğinin sağlanması, yerli ve yabancı turistlerin tarihi yapıyı daha rahat ziyaret edebilmeleri için titiz bir çalışma yürütüyor.

Surların tamamını kapsayan temizlik çalışmasının ardından ekipler sürekli kontrol yaparak bölgenin temiz kalmasını sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi, sur diplerini ve burçları yabancı otlardan da arındırarak, haşerelere karşı ilaçlama yapacak.