DİYARBAKIR'DA TARİHİ SURLARDA 2 BURCUN RESTORASYONU TAMAMLANDI

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi'nin 'Surlar'da Diriliş' sloganıyla sürdürdüğü çalışmalarda, Dağkapı'daki 1 ve 2 nolu burçların restorasyonu tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi'nin, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Diyarbakır Surları'nda başlattığı restorasyon çalışmaları devam ediyor. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olan, Dağkapı Meydanı'ndaki 1 ve 2 nolu burçların restorasyon çalışmalarını bitirdi. Restorasyon çalışmaları kapsamında burçların dış cephelerinde bitki temizlikleri yapan ekipler, burcun iç mahallelerin yapılan kumlama çalışmasının ardından derz açma ve aslına uygun dolgu işlemini gerçekleştirdi. Çalışmalarda burçlarda ahşap pencere, sac kaplama ve kapı montajı yapılarak, elektrik tesisatı kablolar döşendi, iç, dış ve teras katları aydınlatıldı.

TARİHİ MESCİTTE ÇALIŞMALAR BİTTİ

Burçlarda yer alan tarihi Mervani Mescidi'nin, asma tavan sökümleri ve sıvalı beşik tonozların raspa işlemini bitiren ekipler, mescidin üst kısmında hidrolik kireç esaslı harç dolgusunu yaparak çelik ve trapez sac montajlarını gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında mescidin üstünü sağlamlaştırmak amacıyla hasır çelik döşendi, iç kısımlarda ise derz açmaları yapıldı. Mescidin duvar ve döşeme derzlerinin dolgusu yapan ekipler, eski pencereleri onararak montajladı, mescide ahşap lambri döşeyip keçe ve parke şilte ile halı serimini gerçekleştirdi. Ekipler, mescidin iç aydınlatmasını yaparak çalışmalarını tamamladı.

Restorasyon çalışmalarının tamamlandığı 5 nolu burçta ise burç tavan raspaları, eski kapı ve ahşap pencere sökümleri, teras mazgal tavan sıvaları, 1'inci kat, eyvan ve merdiven tonoz sıvaları yapıldı. Büyükşehir Belediyesi, kent turizmine katkı sunmak amacıyla 5 nolu burcu turizm zabıtasına tahsis etti. Diyarbakır'ın tarihi değerlerini korumak ve tanıtmak amacıyla hizmet veren 'Turizm Zabıta Ekibi?, gelen yerli ve yabancı turistlerin hem güvenliklerini sağlıyor hem de rehberlik hizmeti veriyor. Yabancı dil bilen turizm zabıtaları, ziyaretçilere kentin tarihi ve kültürel yapını anlatıyor.(DHA)