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Diyarbakır'da Tarihi Kral Yolu Projesi Yeniden Canlandırılıyor

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Diyarbakır'da, antik çağda önemli bir ticaret ve iletişim hattı olan Kral Yolu'nun yeniden canlandırılması amacıyla 240 kilometrelik rota turizme kazandırılıyor. Projede doğa yürüyüşleri, bisiklet sürüşleri ve kamp alanları gibi alternatif turizm imkanları oluşturulacak.

(DİYARBAKIR) - Antik çağda Doğu ile Batı arasında ticaret, iletişim ve askeri geçişler için stratejik öneme sahip olan Tarihi Kral Yolu, Diyarbakır'da yeniden canlandırılıyor. Vali Murat Zorluoğlu, projenin ilk etabı olan Eğil Yatır Kanyonu'nda düzenlenen yürüyüşe katıldı.

Karacadağ Kalkınma Ajansı ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğiyle 2024 yılında hayata geçirilen "Diyarbakır Kral Yolu Rotası Oluşturma Projesi" kapsamında, tarihi güzergahın Diyarbakır sınırlarında kalan yaklaşık 240 kilometrelik kısmı turizme kazandırılıyor.

Projeyle birlikte Kral Yolu'nun Diyarbakır'dan geçen Çınar, Çermik, Eğil, Ergani, Çüngüş, Dicle ve merkez ilçeleri kapsayan rotası belirlenirken; doğa yürüyüşü, bisiklet sürüşü, kamp alanları ve karavan park yerleri gibi alternatif turizm noktaları da tanımlanıyor. Rota çalışmaları, 8 kişilik uzman bir ekip tarafından yürütülüyor.

Projenin ilk saha etkinliği, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu öncülüğünde yapıldı. Vali Zorluoğlu, projenin ilk etabı olan Eğil Yatır Kanyonu'nda düzenlenen yürüyüşe katılarak, Kral Yolu'nun tarihi ve kültürel önemine dikkat çekti. Yürüyüşte bölgenin doğal güzellikleri ve tarihi yapıları bir arada keşfedilirken, Kral Yolu'nun Diyarbakır'a sağlayacağı turizm potansiyeli de vurgulandı.

Pers İmparatorluğu döneminde sistematik hale gelen ve Lidya'dan başlayarak Mezopotamya'ya, oradan İran içlerine uzanan Kral Yolu, Zerzevan Kalesi, Diyarbakır Surları, Hevsel Bahçeleri, Ulu Camii ve Ongözlü Köprü gibi yapılar bu zengin tarihin izlerini taşıyor.

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Kaynak: ANKA / Güncel
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