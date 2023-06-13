Diyarbakır'da tarihi Fiskaya Değirmeni çalıştırılacak su için hazırlıklar tamamlanıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin restorasyon çalışmaları başlattığı tarihi Fiskaya Değirmeni'ni çalıştıracak su için hazırlıklar tamamlanma aşamasına geldi. Değirmen, restorasyon sonrası proje kapsamında yapılacak büfe ve sosyal tesis alanları ile vatandaşlara hizmet verecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin restorasyon çalışmaları başlattığı tarihi Fiskaya Değirmenini çalıştıracak su için hazırlıklar tamamlanma aşamasına geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon idaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, merkez Sur ilçesinde bulunan su değirmeninde çalışma yürütüyor.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, çalışmaları inceleyerek teknik personelden bilgi aldı.

Tarihi değirmenin yeniden aktif olması için hassasiyetle çalışmaları yürüttüklerini belirten Tutşi, en kısa sürede çalışmaları bitirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Değirmen, restorasyon sonrası proje kapsamında yapılacak büfe ve sosyal tesis alanları ile vatandaşlara hizmet verecek.