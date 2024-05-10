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Diyarbakır'da Tarihi Eser Operasyonunda 145 Sikke Ele Geçirildi

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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde düzenlenen operasyonda 145 sikke ele geçirildi ve 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sonucunda Bizans, Lidya ve Roma dönemlerine ait muhtelif sikkelere el konuldu.

Diyarbakır'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 145 sikke ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan planlı ve istihbari çalışmalar sonucu Ergani ilçesinde Bizans, Lidya ve Roma dönemlerine ait muhtelif sikke getirileceği ve söz konusu tarihi eserlerin aynı yerde satılacağı yönünde bilgi alındı.

Ekipler, dün düzenledikleri operasyonla 3 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin aracında yapılan aramada, 145 farklı ebatta sikke ele geçirildi.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Diyarbakır Operasyon Ergani Roma Suç Hukuk Dünya Güncel Haberler

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