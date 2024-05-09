Diyarbakır'da Tarihi Eser Operasyonunda 144 Sikke Ele Geçirildi

Diyarbakır'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 144 sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen planlı ve istihbari çalışmalar sonucunda, Yeşildallı Mahallesi'ne Bizans, Asur ve Roma dönemlerine ait muhtelif sikke ve objeler getirileceği ve bu tarihi eserlerin aynı yerde satılacağı yönünde bilgi elde edildi.

Jandarma ekiplerinin 8 Mayıs'ta düzenlediği operasyonda 2 zanlı yakalandı.

Zanlıların aracında yapılan aramada, farklı ebatlarda 144 sikke, 2 mühür ve 4 obje ele geçirildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.