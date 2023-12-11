Diyarbakır'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: Altın Yazma İbranice Kitap Ele Geçirildi

Diyarbakır'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda altın yazma İbranice kitap ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 1400 yıllık altın yazma, dini motifli İbranice deri kitabın kente getirileceği ve satılacağı yönündeki bilgi üzerine 8 Aralık'ta düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin aracında yapılan aramada, dini motifli ahşap muhafaza içerisinde 17 sayfadan oluşan altın yazma İbranice kitap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.