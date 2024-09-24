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Diyarbakır'da Tanker ve Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Diyarbakır'da Tanker ve Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
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Diyarbakır'da meydana gelen kazada, bir tanker ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumu ağır. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİYARBAKIR'da tankerin kavşakta otomobille çarpıştığı kazada aynı aileden 2'si ağır 4 kişi, yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Bağlar ilçesi kırsal Ovabağ Mahallesi mevkisinde meydana geldi. A.A. yönetimindeki 42 ET 954 plakalı tanker, kavşakta Ahmet K. yönetimindeki 26 AGT 075 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada kırsal Hantepe Mahallesi'nde imam olarak görev yapan ve Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine gittiği öğrenilen Ahmet K. ile otomobildeki eşi Hiranur K., çocukları Hatice ve Eymen K. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sıkıştıkları otomobilden çıkarılarak, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı. Tanker sürücüsü A.A. ifadesi için jandarma karakoluna götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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