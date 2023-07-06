Diyarbakır'da Tandır Yangını: 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir binanın bahçesinde çıkan tandır yangınında 3 kişi dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde, tandırda çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, akşam saatlerinde Bismil ilçesi Akpınar Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın bahçesindeki tandırda çıktı. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, ekmek yapmak için tandırı yaktı. Tandırdan sıçrayan kıvılcımlar, çevredeki odunlar ve bahçedeki hurda otomobil lastiklerine sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 kişi dumandan etkilenerek, ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Tandır ve evin bahçesi kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.