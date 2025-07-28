Diyarbakır'da Taksinin Takla Attığı Kaza Güvenlik Kamerasında

Diyarbakır'da Taksinin Takla Attığı Kaza Güvenlik Kamerasında
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Diyarbakır'da, yola çıkan cipe çarpan taksi takla attı. Kaza, bir otelin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, her iki araçta da maddi hasar oluştu.

DİYARBAKIR'da cipe çarpan taksinin takla attığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi Elazığ Caddesi'nde bulunan bir otelin önünde meydana geldi. Seyir halindeki taksi, yola çıkan 21 ABZ 578 plakalı cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan taksi, takla attı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza, otelin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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