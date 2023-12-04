Diyarbakır'da taksinin otobüse çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde meydana gelen kazada, bir taksinin belediye otobüsüne çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde taksinin belediye otobüsüne çarptığı kazada, 2 kişi yaralandı.
R.Ş'nin kullandığı 21 TT 0901 plakalı taksi, Dicle Mahallesi'nin Fiskaya mevkisinde M.S.N. idaresindeki 21 BF 724 plakalı Büyükşehir Belediyesine ait otobüse arkadan çarptı.
Kazada sürücü R.Ş. ve takside bulunan A.Ş. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sıkıştıkları araçtan itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılan yaralılar, ambulansla Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.