Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da taksinin otobüse çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde meydana gelen kazada, bir taksinin belediye otobüsüne çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde taksinin belediye otobüsüne çarptığı kazada, 2 kişi yaralandı.

R.Ş'nin kullandığı 21 TT 0901 plakalı taksi, Dicle Mahallesi'nin Fiskaya mevkisinde M.S.N. idaresindeki 21 BF 724 plakalı Büyükşehir Belediyesine ait otobüse arkadan çarptı.

Kazada sürücü R.Ş. ve takside bulunan A.Ş. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sıkıştıkları araçtan itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılan yaralılar, ambulansla Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Diyarbakır Yenişehir İtfaiye Dicle İtfaiye Hastane Trafik Kaza Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Akaryakıta indirim gelecek mi? Bu gece akaryakıta indirim var mı, ne zaman gelir? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 4 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 5 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 5 Aralık Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Esra Erol Altın Kelebek ödülü aldı mı? Esra Erol ne ödülü aldı? Nuri Köşkdere kimdir, nereli? AK Parti Belediye Meclis Üyesi Nuri Köşkdere neden istifa etti? Bugün maç var mı? 4 Aralık hangi maçlar var, saat kaçta? Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Sivasspor hangi kanalda, şifresiz mi? Naci Görür İstanbul depremi açıklaması nedir? 4 Aralık Naci Görür İstanbul depremi için ne dedi? Bursa hangi fay hattında? Bursa'da aktif kaç fay hattı var, nereden geçiyor? Marmara fay hattı Bursa'dan geçiyor mu? Bursa'da okullar tatil mi? Bursa Valiliği deprem açıklaması! Deprem dolayı okullar tatil mi? Lütfi Doğan kimdir, öldü mü? Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan neden öldü? İos deprem uyarı sistemi var mı? iPhone deprem bildirimi nasıl açılır? AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV TARİHLERİ 2023-2024 | AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? Güncel AÖL sınav takvimi! ANDROID DEPREM UYARI SİSTEMİ NEDİR, NASIL ÇALIŞIYOR? Deprem uyarı sistemi nasıl ayarlanır? Android deprem uyarı sistemi nasıl kullanılır?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title