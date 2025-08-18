Diyarbakır'da Takside Silahlı Saldırı: Eşini Yaraladı, İntihar Girişiminde Bulundu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir adam, taksideki karısını silahla ağır yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu. Olayda taksi şoförü de yaralandı ve yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir kişi taksideki karısını silahla yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu, saldırı sırasında taksi şoförü de yaralandı.

Şeyh Şamil Mahallesi 627. Sokak'ta, taksideki karısı N.D'ye (24) henüz bilinmeyen nedenle silahla ateş ederek ağır yaralayan K.D. (29), daha sonra intihar girişiminde bulundu.

Saldırı sırasında araç sürücüsü İ.Y. de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan N.D. ile K.D'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel
