Diyarbakır'da Taksi Durağına Silahlı Saldırı: Bir Şoför Hayatını Kaybetti

DİYARBAKIR'da kimliği belirsiz şüphelinin durağa yönelik silahlı saldırısında, taksi şoförü Recep Özgür (45) hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde, Bağlar ilçesi Emek Caddesi'nde meydana geldi. Şapka takıp elbisesiyle yüzünü gizleyen şüpheli, taksi durağına gelip tabancayla peş peşe ateş etti. Taksi durağında bulunan Recep Özgür, yaralandı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şoför, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Özgür, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay yeri inceleme ekipleri, çok sayıda boş kovan buldu. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber ve Görüntü: Gıyasettin TETİK-Selim KAYA/DİYARBAKIR