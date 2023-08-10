Diyarbakır'da takla atan pikabın sürücüsü yaralandı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan pikabın sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.