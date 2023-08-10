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Diyarbakır'da takla atan pikabın sürücüsü yaralandı

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan pikabın sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde takla atan pikabın sürücüsü yaralandı.

Sabah saatlerinde Çınar ilçesi Karabudak köyü yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan pikap takla attı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sürücü, olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Diyarbakır Çınar Güncel Haberler

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