Diyarbakır'da takla atan otomobilde 4 kişi yaralandı
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilde bulunan 1'i bebek 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde takla atan otomobilde bulunan 1'i bebek 4 kişi yaralandı.
Kaza, Sur ilçesi eski Hani yolunda meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan 27 VP 127 plakalı otomobil takla attı. Kazada 1'i bebek 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel