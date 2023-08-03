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Diyarbakır'da takla atan otomobilde 4 kişi yaralandı

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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilde bulunan 1'i bebek 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde takla atan otomobilde bulunan 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sur ilçesi eski Hani yolunda meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan 27 VP 127 plakalı otomobil takla attı. Kazada 1'i bebek 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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