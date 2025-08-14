Diyarbakır'da Takla Atan Araçta 2 Kişi Yaralandı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir hafif ticari aracın takla atması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde takla atan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Çınar ilçesi kırsal Aşağıkonak Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araçtaki 2 kişi yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

