Diyarbakır'da Tahliye Edilen Apartmanın Sağlam Olduğu Belirlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da çatlaklar nedeniyle tahliye edilen Buhara Apartmanı'nın statik açıdan sağlam olduğu anlaşıldı. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından, bina sakinleri evlerine geri döndü.

DİYARBAKIR'da kolonlarında çatlaklar oluştuğu ve sallandığı ihbarıyla tahliye edilen apartmanda yapılan incelemede, yapının sağlam olduğu belirlendi. Binada yaşayanlar, evlerine geri döndü.

Olay, dün akşam saatlerinde, Yenişehir ilçesi Kurt İsmail Paşa 8'inci Sokak'ta meydana geldi. 6 katlı Buhara Apartmanı'nın kolonunda çatlaklar oluştuğunu ve yapının sallandığı ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Deprem sonrası, daha önce az hasarlı raporu verildiği öğrenilen bina için ekipler önlem aldı. Polis, binanın çevresinde güvenlik şeridi çekip girişleri engelledi. Binada oturanlar, polis ve ekiplerin yönlendirmesiyle tahliye edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde binadan alınan karot örneklerinin incelenmesi sonucu, yapının statik açıdan sağlam olduğu belirlendi. Durumun bildirilmesinin ardından binada yaşayanlar evlerine geri döndü.

Haber ve Kamera: Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
CHP lideri Özel 'Sınırlarını aştı' dedi, Tanju Özcan'dan jet yanıt geldi

CHP lideri Özel 'Sınırlarını aştı' dedi, Tanju Özcan'dan jet yanıt geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Icardi'nin sevgilisi tercih ettiği kostümle sıcak havaya meydan okudu! Gören bir daha baktı

Tercih ettiği kostümle sıcak havaya adeta meydan okudu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.