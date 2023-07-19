Diyarbakır'da Tabanca Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır'da elinde bulundurduğu tabancaları satmak için müşteri arayan bir şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin iş yerinde yapılan aramada 6 tabanca ele geçirildi. Tutuklanan şüpheli, 'Silah ticareti yapmak' suçundan mahkemeye çıkarıldı.

DİYARBAKIR'da elinde bulundurduğu tabancaları satmak için müşteri arayan B.Y., iş yerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Polis, iş yerinde yaptığı aramada, özel bölmeli masada 6 tabanca ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada bir kişinin elinde bulundurduğu tabancaları satmak için müşteri arayışında olduğunu tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle ekipler, Kayapınar ilçesinde bulunan bir plazadaki iş yerine operasyon düzenledi. Ekipler, B.Y. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. B.Y.'nin iş yerinde arama yapan ekipler, özel bölmeli masada 6 tabanca, 6 şarjör ve 100 mermi ele geçirdi.Gözaltına alınan B.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, 'Silah ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.