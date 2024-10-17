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Diyarbakır'da Sürücü Kursunda Akrabalar Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Ağır Yaralı

Diyarbakır'da Sürücü Kursunda Akrabalar Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Ağır Yaralı
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir sürücü kursunda akrabalar arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 1'i ağır, 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili çalışmalar sürüyor.

Sürücü kursunda akrabalar arasında bıçaklı kavga: 1'ağır, 6 yaralı

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde bir sürücü kursunda akrabalar arasında çıkan sopalı ve bıçaklı kavgada, 1'i ağır, 6 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Ali Pınar Mahallesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücü kursunda akrabalar arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, büyüyerek bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada H.U., M.U., F.U., V.Y., N.S. ve R.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan M.U.'nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Polis, olaydan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber ve Kamera: Gıyasettin TETİK-Selim KAYA/DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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