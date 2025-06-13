Diyarbakır'da Sürü Halindeki Köpekler Yoldan Geçenlere Saldırdı
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde başıboş köpekler, yoldan geçen vatandaşları korkutarak güzergahlarını değiştirmelerine neden oldu. Bir vatandaş köpeklerin olduğu tarafa dalgınlıkla yürürken, köpekler havlayarak peşinden koştu. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.
Diyarbakır'da sürü halinde gezen köpekler yoldan geçenlere saldırdı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde yaklaşık 5-6 köpek yoldan geçen vatandaşları korkuttu.
Mahabat Bulvarı Bulvarı'nda refüjde bulunan çok sayıda başıboş sokak köpeği, yoldan geçen vatandaşların güzergahını değiştirmesine neden oldu. Bir vatandaş ise dalgınlıkla köpeklerin olduğu taraftan yürüyünce köpekler havlayıp peşinden koştu. Soğukkanlılığını koruyan vatandaş, köpekleri püskürterek yoluna devam etti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla çekildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ KAYA - Güncel