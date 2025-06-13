Diyarbakır'da Sürü Halindeki Köpekler Yoldan Geçenlere Saldırdı

Diyarbakır'da sürü halinde gezen köpekler yoldan geçenlere saldırdı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde yaklaşık 5-6 köpek yoldan geçen vatandaşları korkuttu.

Mahabat Bulvarı Bulvarı'nda refüjde bulunan çok sayıda başıboş sokak köpeği, yoldan geçen vatandaşların güzergahını değiştirmesine neden oldu. Bir vatandaş ise dalgınlıkla köpeklerin olduğu taraftan yürüyünce köpekler havlayıp peşinden koştu. Soğukkanlılığını koruyan vatandaş, köpekleri püskürterek yoluna devam etti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla çekildi.