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Diyarbakır'da Suriye uyruklu ailenin evi kundaklandı

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Suriye uyruklu bir ailenin evi, camı kırılan ve içeriye yanıcı madde atılan şüpheliler tarafından kundaklandı. Yangında yaralanan olmazken, polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde Suriye uyruklu 3'ü çocuk 5 kişinin olduğu ev, camı kıran şüpheliler tarafından ateşe verilen yanıcı maddenin içeriye atılmasıyla kundaklandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan olmazken, polis, Suriye uyruklu evdekilerin akrabası olan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, 22.00 sıralarında Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 232'nci Sokakta bulunan 2 katlı evin giriş katında meydana geldi. Suriye uyruklu 3'ü çocuk 2'si kadın toplam 5 kişinin bulunduğu evin camı, 2 şüpheli tarafından kırılarak, ateşe verilen yanıcı madde içeri atıldı. Evde yangın çıkarken, şüpheliler kaçtı. Evde bulunan kadınlar çocukları dışarıya çıkartırken, alevler kısa sürede yayıldı. İhbar izürine adrese sağlık, itfaiye, mahalle bekçileri ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde hasar meydana gelirken, polis, Suriye uyruklu oldukları ve evdekilerle akraba oldukları belirtilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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