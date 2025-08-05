Diyarbakır'da Sulama Kanalında Çocuk Boğuldu

Diyarbakır'da Sulama Kanalında Çocuk Boğuldu
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde sulama kanalına giren bir çocuk boğularak hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen ekipler, çocuk için yapılan aramalarda cansız bedenine ulaştı.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde sulama kanalına giren çocuk boğuldu.

Merkez Yenişehir ilçesi Hantepe Mahallesi'nde sulama kanalında bir kişinin boğulduğu yönünde 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.

Bölgeye, AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma timi, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kanalda yapılan aramada çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Ceset, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
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