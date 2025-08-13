Diyarbakır'da Sulama Kanalında Boğulma Olayı

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren 15 yaşındaki Muhammet Gültekin, boğularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, cesedi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde sulama kanalına giren çocuk boğuldu.

Dokuzçeltik Mahallesi'nde serinlemek için sulama kanalına giren 15 yaşındaki Muhammet Gültekin, bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye, AFAD, 112 Acil Sağlık, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kanalda yapılan aramada Gültekin'in cansız bedenine ulaşıldı.

Ceset, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel
