Diyarbakır'da sulama kanalına giren kişi kayboldu Silvan ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren 26 yaşındaki Mehmet Uğurlu, akıntıya kapıldı. Silvan ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren 26 yaşındaki Mehmet Uğurlu, akıntıya kapıldı. İncesu köyü yakınlarındaki Gözdere sulama kanalına giren Uğurlu, akıntıya kapılarak gözden uzaklaştı. Beraberindeki arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Gözdere kanalının bulunduğu yere gelen ekipler, bot ve dalgıçlarla arama çalışması başlattı. AA / Aydın Arık - Güncel Güncel Haberler

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