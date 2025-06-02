Diyarbakır'da Sulama Kanalına Düşen Y.B. İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Diyarbakır'da Sulama Kanalına Düşen Y.B. İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, sulama kanalına düşüp akıntıya kapılan 45 yaşındaki Y.B. için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Olay yerine AFAD, itfaiye ve Sualtı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde sulama kanalına düşüp akıntıya kapılan Y.B. (45) için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay, sabah saatlerinde

Silvan ilçesi Kırsal Güzderesi Mahallesi yakınında sabah saatlerinde Y.B., DSİ'ye ait sulama kanalına düşüp akıntıya kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Diyarbakır ve Batman'dan AFAD, itfaiye ve Sualtı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin Y.B.'yi arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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