Diyarbakır'da sulama kanalına düşen kişi yaşamını yitirdi - Haberler

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Diyarbakır'da sulama kanalına düşen kişi yaşamını yitirdi

AA - Bestami Bodruk - Güncel
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Diyarbakır'da sulama kanalına düşen kişi yaşamını yitirdi

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde sulama kanalına düşen 16 yaşındaki Salih Kurtboğan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde sulama kanalına düşen 16 yaşındaki Salih Kurtboğan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

İlçeye bağlı Ortaşar Mahallesi mevkisinde sulama kanalına düşen Kurtboğan, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine AFAD, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ortaşar kanalının bulunduğu yere gelen ekipler, arama çalışması başlattı.

Suya düştüğü yerin 50 metre ilerisinde kanalın alt kısmında bulunan Kurtboğan'ın cesedi hastane morguna kaldırıldı.

AA / Bestami Bodruk - Güncel

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