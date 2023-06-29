Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde serinlemek için suya giren genç, gözden kayboldu. Olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edilerek arama çalışması başlatıldı.

Diyarbakır'da suda kaybolan genç için ekipler seferber oldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, serinlemek için Dicle Nehrinde kaybolan genç için ekipler seferber oldu.

Alınan bilgilere göre, Dicle Nehri'nin Yenişehir ilçesi Hantepe Mahallesi mevkisinde serinlemek için suya giren genç, gözden kayboldu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Kurbağa adamlarında olduğu ekipler, su altı ve su üstünde arama çalışması başlattı.