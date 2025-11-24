Diyarbakır'da Suçlardan Aranan 94 Kişi Yakalandı
Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 94 kişi yakalandı. Operasyon, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde ilçe jandarma komutanlıklarıyla yürütülen çalışmalar kapsamında arananların yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan ve haklarında değişen sürelerde hapis cezası bulunan 94 kişi yakalandı.
