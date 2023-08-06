Diyarbakır'da Suçla Sinerjik Mücadele Projesi: 294 Silah Ele Geçirildi

Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Suçla Sinerjik Mücadele' projesi kapsamında yapılan çalışmalarda, motosikletli yunus timleri tarafından 294 silah ele geçirildi. Ayrıca, 487 şüpheli de yakalandı. Proje sayesinde suç oranlarında düşüş sağlandı.

DİYARBAKIR'da İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya öncülüğünde başlatılan 'Suçla Sinerjik Mücadele' projesinde Asayiş Şube Müdürlüğü motosikletli yunus timleri, 7/24 esasına uygun yaptığı çalışmalarda, yılın ilk 7 ayında belirli aralıklarla 150 personelle iki grup halinde Bağlar, Yenişehir, Sur ve Kayapınar ilçelerinde belli bölgelerinde operasyon düzenledi. İhbarlara ortalama 4 dakikada yetişen ekiplerin yaptığı uygulamalarda 191 tabanca, 58 kurusıkı ve 45 pompalı tüfek olmak üzere 294 silah ele geçirildi. Çalışmalarda farklı suçlardan aranan 487 şüpheli de yakalandı.

İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya öncülüğünde başlatılan 'Suçla Sinerjik Mücadelesi Projesi' sürüyor. Bu kapsamda çalışmalar yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü motosikletli yunus timleri, 7 gün 24 saat esasına uygun olarak çalışma yapıyor. 150 personelle iki grup halinde Bağlar, Yenişehir, Sur ve Kayapınar ilçelerinin belli bölgelerinde dar sokaklarda, motosikletlerle görev alan polisler, belirlenen yerlerde şok uygulamalar gerçekleştiriyor.