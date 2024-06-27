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Diyarbakır'da suç şebekesine operasyon: 9 gözaltı

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Diyarbakır'da iş yerlerini kurşunlayıp silahla yaralama olaylarına karışan şüphelilere yönelik operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, sahte kimlik taşıyan suç örgütü elebaşı da yakalandı.

Diyarbakır'da suç şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kentte iş yerlerini kurşunlayıp silahla yaralama olaylarına karışan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, kamera görüntüleriyle dijital ajanda oluşturarak zanlıları belirledi.

"Hasat" adı verilen operasyonda, aralarında sahte kimlik taşıyan ve hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan suç örgütü elebaşının da bulunduğu 9 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin bir manavı mekan olarak kullandıkları tespit edilen operasyonda, sebze kasalarının arasında uzun namlulu silah bulundu, yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar, kurşunlama olaylarında kullanılan motosiklet ve 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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